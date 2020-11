Probabili formazioni Udinese-Genoa: più dubbi per Gotti che per Maran (Di venerdì 20 novembre 2020) Probabili formazioni con qualche dubbio in vista di Udinese-Genoa di domenica 20 novembre alle 18. Le due squadre si trovano nei bassi fondi della classifica di Serie A. I bianconeri sono a quota 4, il Grifone a 5, la sfida assomiglia già ad un test importante per la zona salvezza. Probabili formazioni Udinese-Genoa Per analizzare L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 20 novembre 2020)con qualcheo in vista didi domenica 20 novembre alle 18. Le due squadre si trovano nei bassi fondi della classifica di Serie A. I bianconeri sono a quota 4, il Grifone a 5, la sfida assomiglia già ad un test importante per la zona salvezza.Per analizzare L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

infoitsport : Serie A, 8° giornata: probabili formazioni e orari tv - infoitsport : LaLiga, le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona: tante le assenze per Simeone e Koeman - infoitsalute : Sampdoria-Bologna, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infobetting : Formazioni Liga 10a giornata 2020/2021 - infoitsport : Crotone-Lazio, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -