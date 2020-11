Probabili formazioni Spezia-Atalanta: ottava giornata Serie A 2020/21 (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Spezia-Atalanta, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 18:00 di sabato 21 novembre nella cornice dell’Alberto Picco. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Spezia – Italiano dovrà nuovamente far fronte a numerose defezioni, tra cui quelle di Sala, Verde, Bartolomei e Galabinov. Sulla fascia sinistra Bastoni parte in vantaggio su Marchizza per una maglia da titolare, mentre a centrocampo potrebbe essere data una chance ad Estevez. Davanti confermato il tridente Gyasi-Nzola-Agudelo. Atalanta – Gasperini dovrà valutare le condizioni di Gosens, Palomino e De Roon in vista della sfida contro i ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Ledi, match dell’di/21. Si gioca alle 18:00 di sabato 21 novembre nella cornice dell’Alberto Picco. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola.– Italiano dovrà nuovamente far fronte a numerose defezioni, tra cui quelle di Sala, Verde, Bartolomei e Galabinov. Sulla fascia sinistra Bastoni parte in vantaggio su Marchizza per una maglia da titolare, mentre a centrocampo potrebbe essere data una chance ad Estevez. Davanti confermato il tridente Gyasi-Nzola-Agudelo.– Gasperini dovrà valutare le condizioni di Gosens, Palomino e De Roon in vista della sfida contro i ...

TuttoFanta : ? #ROMA: #Smalling resta ancora in dubbio. In caso di forfait al suo posto #Diawara con l'arretramento di… - Nerazzurrisiamo : I nazionali sono rientrati, ecco come si prepara la squadra di #Conte in vista delle prossime partite - Noibiancocelest : Seria A, Crotone-Lazio: le probabili formazioni - Marathonbet_IT : Non sai ancora chi schierare al #Fantacalcio per la prossima giornata? ?? Abbiamo quello che fa per te! Segui i nos… - violapresses : -