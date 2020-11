Prinetto Cini spiega perché la fondazione cyber è necessaria

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’esigenza e l’urgenza di un Istituto italiano disicurezza sono “indiscutibili”, assicura Paolo, direttore del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (), in un colloquio telefonico con Formiche.net. Stralciato dal bilancio dopo un braccio di ferro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Partito democratico e Movimento 5 stelle, il progetto tornerà con un maxi-emendamento alla manovra, hanno assicurato fonti di maggioranza al nostro giornale., in qualità di membro dell’executive board del Comitato Nazionale per la Ricerca insecurity (di cui fanno parte, oltre al, anche il Consiglio nazionale per le ricerche e il Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni), è firmatario di un comunicato in cui si ...