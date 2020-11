"Prima ti ha strappato il cuore, poi...". Demolito da Belen, Striscia infierisce su Andrea Iannone (Di venerdì 20 novembre 2020) E ora Striscia la Notizia punta Andrea Iannone, l'ex di Belen Rodriguez ed ex campione di MotoGp. Valerio Staffelli - nella puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 giovedì 19 novembre - gli fa un'imboscata e lo becca all'improvviso per consegnargli il Tapiro d'Oro. Il pilota, lo ricordiamo, è stato condannato dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna a una squalifica di quattro anni per doping. Una vera batosta per il pilota, la cui carriera potrebbe terminare all'improvviso dopo questa sentenza. E così lo storico inviato di Striscia decide di incontrarlo. Staffelli stuzzica Iannone anche sulle vicende sentimentali, rispolverando la sua storia - ormai finita - con Belen Rodriguez. “Prima le ha strappano il cuore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) E orala Notizia punta, l'ex diRodriguez ed ex campione di MotoGp. Valerio Staffelli - nella puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 giovedì 19 novembre - gli fa un'imboscata e lo becca all'improvviso per consegnargli il Tapiro d'Oro. Il pilota, lo ricordiamo, è stato condannato dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna a una squalifica di quattro anni per doping. Una vera batosta per il pilota, la cui carriera potrebbe terminare all'improvviso dopo questa sentenza. E così lo storico inviato didecide di incontrarlo. Staffelli stuzzicaanche sulle vicende sentimentali, rispolverando la sua storia - ormai finita - conRodriguez. “le ha strappano il...

