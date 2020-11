Previsioni Meteo domani sabato 21 novembre | sole al nord | male al sud

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nella giornata di, migliora ovunque, con cieliggiati ale maltempo al centro-sud.Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 12. Ma vediamo nel dettaglio ledi212020.: Condizioni di bel tempo con locali velature sottili in transito durante le ore centrali della giornata. centro e Sardegna: Annuvolamenti sulla Sardegna orientale L'articolo21alal sud proviene da www.week.com.

zazoomblog : Previsioni meteo 20 novembre: arrivano freddo piogge e neve - #Previsioni #meteo #novembre: - zazoomblog : Previsioni meteo 20 novembre: arrivano freddo piogge e neve - #Previsioni #meteo #novembre: - infoitinterno : Meteo, previsioni mercoledì 18 novembre: allerta in Campania e Sicilia - infoitinterno : Previsioni meteo 20 novembre: nel weekend ondata di maltempo con freddo, neve e vento gelido - infoitinterno : Previsioni meteo: venerdì prove generali di inverno. Weekend da brividi -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

METEO SINO AL 25 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Una perturbazione, sospinta da aria fredda di natura polare, sarà responsabile di un deciso sconquasso meteo dopo aver valicato l’Arco Alpino. L’an ...

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 novembre: tempo instabile al Centro e al Sud con piogge, neve sull’Appennino e calo delle temperature Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste or ...