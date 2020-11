Previsioni Meteo domani sabato 21 novembre | ALLERTA ROSSA (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella giornata di domani, migliora ovunque, con cieli soleggiati al nord e maltempo al centro-sud.Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 12. Ma vediamo nel dettaglio le Previsioni Meteo di sabato 21 novembre 2020. ??#ALLERTAROSSA domani, sabato #21novembre, in Calabria ??#ALLERTAARANCIONE in 4 regioni ??#ALLERTAGIALLA in 9 regioni ?? Piogge e venti di burrasca al Centro-Sud. L'articolo Previsioni Meteo domani sabato 21 novembre ALLERTA ROSSA proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella giornata di, migliora ovunque, con cieli soleggiati al nord e maltempo al centro-sud.Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 12. Ma vediamo nel dettaglio ledi212020. ??##21, in Calabria ??#ARANCIONE in 4 regioni ??#GIALLA in 9 regioni ?? Piogge e venti di burrasca al Centro-Sud. L'articolo21proviene da www.week.com.

