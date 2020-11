Presidente Emilia Romagna Bonaccini negativo al tampone di controllo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ildell’Stefanoè risultatoal Covid-19 dopo ildi. “Questa mattina ho ricevuto una bella notizia: sono risultatoall’ultimodi. Ancora per qualche tempo dovrò proseguire a casa le cure per la polmonite, che migliora ma non può certo essere trascurata, ma il ritorno alla normalità è oggi più vicino” scrive su Facebook.“Per il momento continuo a lavorare da qui, ma certo oggi il cuore è più leggero. Mi raccomando, continuiamo tutti a seguire le regole di sicurezza, per proteggere noi stessi, chi ci è vicino e gli altri”.“Nei prossimi giorni presenteremo la manovra di bilancio triennale, poi lanceremo il ...