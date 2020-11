Polizia arresta un “cannibale”: ritrovano le ossa della vittima (Di venerdì 20 novembre 2020) A Berlino, la Polizia ha arrestato un presunto cannibale dopo aver ritrovato delle ossa umane in un parco, di una persona scomparsa. La Polizia di Berlino ha ritrovato delle ossa umane all’interno di un parco nel nord della capitale, che ritengono siano appartenute ad un 44enne scomparso da due mesi. Un uomo è stato arrestato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) A Berlino, lahato un presunto cannibale dopo aver ritrovato delleumane in un parco, di una persona scomparsa. Ladi Berlino ha ritrovato delleumane all’interno di un parco nel nordcapitale, che ritengono siano appartenute ad un 44enne scomparso da due mesi. Un uomo è statoto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

