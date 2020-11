Poco mossa la Borsa americana (Di venerdì 20 novembre 2020) (TeleBorsa) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 29.455 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.580 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,14%); sulla stessa tendenza, sulla parità l’S&P 100 (-0,07%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto utilities. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+2,53%), IBM (+0,67%) e Travelers Company (+0,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -0,72%. Tentenna Visa, con un modesto ribasso dello 0,67%. Tra i best performers del Nasdaq 100, Moderna (+4,87%), Bed Bath & Beyond (+3,16%), Mylan (+1,96%) e Ross Stores (+1,67%). Le peggiori performance, invece, si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Tele) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 29.455 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.580 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,14%); sulla stessa tendenza, sulla parità l’S&P 100 (-0,07%). In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto utilities. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+2,53%), IBM (+0,67%) e Travelers Company (+0,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -0,72%. Tentenna Visa, con un modesto ribasso dello 0,67%. Tra i best performers del Nasdaq 100, Moderna (+4,87%), Bed Bath & Beyond (+3,16%), Mylan (+1,96%) e Ross Stores (+1,67%). Le peggiori performance, invece, si ...

