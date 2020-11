Plasma iperimmune contro il Covid | il bilancio di Avis e come fare per donare

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 20 novembre 2020) In 6 mesiLombardia ha raccolto circa 1000 sacche diche, in certe specifiche situazioni, vengono utilizzate nella battagliail. “La raccolta delnelle unità locali diprocede e stiamo avendo un’ottima risposta dai nostri donatori. Il ruolo diè fondamentale non solo per la raccolta td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.