Pittoni Lega | “In arrivo mozione per sollecitare superamento del gap tra scuole statali e paritarie”

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Una nostraraccoglierà l'appello delle associazioni delleparitarie a rischio chiusura in questo momento di grande difficoltà dovuta all’emergenza Covid". L'articolo .

“Una nostra mozione raccoglierà l’appello delle associazioni delle scuole paritarie a rischio chiusura in questo momento di grande difficoltà dovuta all’emergenza Covid”. “Chiediamo condivisione per ...La Lega continua nell'attacco alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina e tramite il suo responsabile Scuola, Mario Pittoni, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per chie ...