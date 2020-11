Pirlo: “Domani inizia il nostro campionato, dobbiamo arrivare al risultato in qualsiasi modo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il tempo è scaduto, mister Andrea Pirlo adesso vuole vedere la sua Juventus fare quello che meglio riesce al club: vincere. "Domani inizia il nostro campionato - dichiara Pirlo alla vigilia della sfida tra Juventus e Cagliari - domani sarà una gara fondamentale per noi, perché veniamo da un’inattività per le Nazionali e ci serve per il nostro percorso di crescita. Ora deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito. Già da domani voglio vedere uno spirito combattivo per raggiungere i risultati"."VINCERE IN qualsiasi MODO"caption id="attachment 1053735" align="alignnone" width="3543" Pirlo, getty/captionL'obiettivo di Pirlo è chiaro: Voglio vedere una squadra che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Il tempo è scaduto, mister Andreaadesso vuole vedere la sua Juventus fare quello che meglio riesce al club: vincere. "Domaniil- dichiaraalla vigilia della sfida tra Juventus e Cagliari - domani sarà una gara fondamentale per noi, perché veniamo da un’inattività per le Nazionali e ci serve per ilpercorso di crescita. Ora devere il, il periodo di adattamento è finito. Già da domani voglio vedere uno spirito combattivo per raggiungere i risultati"."VINCERE INMODO"caption id="attachment 1053735" align="alignnone" width="3543", getty/captionL'obiettivo diè chiaro: Voglio vedere una squadra che ...

