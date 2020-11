Pinocchio, Peter Pan e Cruella, in anteprima su Disney+ (Di venerdì 20 novembre 2020) Disney sta valutando l’idea di trasferire film in uscita come Pinocchio, Peter Pan e Wendy e Cruella su Disney+. Disney e le nuove uscite La piattaforma di streaming, Disney Plus. Photo: Web.La casa di Topolino ha lanciato Disney+, la piattaforma di streaming, da quasi un anno ed è diventata subito il suo paracadute di salvataggio. L’arrivo di una pandemia, in grado di paralizzare l’industria cinematografica, non era prevedibile ma Disney ha trovato un punto di appoggio in questa piattaforma. Con oltre 70 milioni di abbonati al mondo, il servizio di streaming può vantare l’uscita in anteprima di film come Mulan o Artemis Fowl, mentre questo Natale debutterà Soul. Soul è il nuovo film Pixar di Natale e, a quanto pare, non ci sarà una sezione VIP come per Mulan, il film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Disney sta valutando l’idea di trasferire film in uscita comePan e Wendy esu. Disney e le nuove uscite La piattaforma di streaming, Disney Plus. Photo: Web.La casa di Topolino ha lanciato, la piattaforma di streaming, da quasi un anno ed è diventata subito il suo paracadute di salvataggio. L’arrivo di una pandemia, in grado di paralizzare l’industria cinematografica, non era prevedibile ma Disney ha trovato un punto di appoggio in questa piattaforma. Con oltre 70 milioni di abbonati al mondo, il servizio di streaming può vantare l’uscita indi film come Mulan o Artemis Fowl, mentre questo Natale debutterà Soul. Soul è il nuovo film Pixar di Natale e, a quanto pare, non ci sarà una sezione VIP come per Mulan, il film ...

sereevotano11 : Disney valuta l’idea di trasferire film in uscita come Pinocchio, Peter Pan e Wendy e Cruella su @Disney_IT Plus. - MovienewsUsa : Disney : Cruella, Pinocchio - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pinocchio, Peter Pan e Cruella finiranno direttamente su Disney+? - cinefilosit : Cruella, Peter Pan & Wendy e Pinocchio direttamente su Disney+? #ILoveCinefilos - LongTakeIt : #Cruella, Pinocchio e Peter Pan in arrivo direttamente su #DisneyPlus? ?? -