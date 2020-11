"Piena solidarietà". La grillina Ruocco difende Morra? E Gaia Tortora la sistema: "No signora, fa schifo" (Di venerdì 20 novembre 2020) Tutti contro Nicola Morra tranne lei, Carla Ruocco. La deputata del Movimento 5 Stelle, nonostante le parole del collega su Jole Santelli (votata dai calabresi anche se sapevano del suo tumore), prende le difese del presidente della commissione Antimafia. La mia Piena solidarietà a Nicola Morra, l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento così delicato, proviene da chi vorrebbe delegittimare la Commissione Antimafia e l'importante lavoro che sta portando avanti!". Immediata la replica di Gaia Tortora che, sotto al suo post su Twitter, inveisce: "Vede signora Ruocco il problema è fare intendere che una persona malata gravemente non potesse impegnarsi nella sua attività perché destinata a morire. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Tutti contro Nicolatranne lei, Carla. La deputata del Movimento 5 Stelle, nonostante le parole del collega su Jole Santelli (votata dai calabresi anche se sapevano del suo tumore), prende le difese del presidente della commissione Antimafia. La miaa Nicola, l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento così delicato, proviene da chi vorrebbe delegittimare la Commissione Antimafia e l'importante lavoro che sta portando avanti!". Immediata la replica diche, sotto al suo post su Twitter, inveisce: "Vedeil problema è fare intendere che una persona malata gravemente non potesse impegnarsi nella sua attività perché destinata a morire. E ...

carlaruocco1 : La mia piena solidarietà a @NicolaMorra63 , l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento… - LegaSalvini : CARLA RUOCCO (5 STELLE): “LA MIA PIENA SOLIDARIETÀ A NICOLA MORRA PER L'ATTACCO STRUMENTALE E TRASVERSALE CHE STA S… - virginiaraggi : Vergognoso like del consigliere della Lega Giannini a commento su Fb 'speriamo casa Zingaretti sia infetta”. Piena… - paolaokaasan : RT @LegaSalvini: CARLA RUOCCO (5 STELLE): “LA MIA PIENA SOLIDARIETÀ A NICOLA MORRA PER L'ATTACCO STRUMENTALE E TRASVERSALE CHE STA SUBENDO“… - icaro_diretto : RT @carlaruocco1: La mia piena solidarietà a @NicolaMorra63 , l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento così d… -

