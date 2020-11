Picco casi Coronavirus in Svezia: il dramma dello Stato senza lockdown (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo della Svezia non ha mai voluto applicare il lockdown: oggi un nuovo Picco di contagi mette in pericolo la vita dei cittadini, che continuano a ignorare le norme di sicurezza. All’inizio della pandemia si è riflettuto molto a lungo in merito alle strategie migliori per gestire l’emergenza sanitaria ma anche tutte le altre emergenze (economica, sociale, psicologica) che L'articolo è Stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo dellanon ha mai voluto applicare il: oggi un nuovodi contagi mette in pericolo la vita dei cittadini, che continuano a ignorare le norme di sicurezza. All’inizio della pandemia si è riflettuto molto a lungo in merito alle strategie migliori per gestire l’emergenza sanitaria ma anche tutte le altre emergenze (economica, sociale, psicologica) che L'articolo èpubblicato prima sul sito www.chedonna.it

