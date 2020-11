Piattelli della cucina macchiati | ecco come farli tornare come nuovi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 20 novembre 2020) Qualunque sia la nostra attitudine in, sia che siamo cuochi provetti, sia che ci risulti difficoltoso persino fare un piatto di pasta, una cosa ci accomuna, la necessità di pulire tutto dopo averto. Normalmente si dà una passata veloce al piano cottura, in modo da eliminare lo sporco più evidente, poi però, ad un certo punto, ci troviamo a fare i conti con lo spargifiamma che, essendo spesso trascurato, inevitabilmente si incrosta, farlopulito è una vera impresa! Ma noi temeraripulizia, non ci facciamo certo intimidire da loro, vediamouscire vincenti da questa sfida! Prima di rovistare nella dispensa per cercare l’arma con cui debellare lo sporco, rassegniamoci, che qualunque metodo utilizzeremo l’ammollo deisarà ...