Piano vaccinazione Italia: dal patentino alle fasce d’età (Di venerdì 20 novembre 2020) Vaccino Covid, si parte a gennaio tra patentino e ipotesi di ‘obbligo a fasce’ in base all’età. Il Piano prende forma, come ha spiegato il commissario Domenico Arcuri. “Stiamo disegnando un Piano dei vaccini, il primo sarà quello di Pfizer e all’Italia arriveranno 3,4 milioni di dosi nella seconda parte di gennaio, che serviranno a vaccinare 1,7 milioni di Italiani perché a ogni persona dovranno essere somministrate due dosi”, ha detto. Il prodotto Pfizer richiede condizioni particolari per la conservazione, con temperature di circa -70/-80 gradi. I frigoriferi “ci sono”, ha detto Arcuri. “Martedì scorso abbiamo inviato alle Regioni una lettera in cui chiediamo di indicarci entro domani i luoghi di destinazione, dove si ritiene più proficuo far arrivare i vaccini. La ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) Vaccino Covid, si parte a gennaio trae ipotesi di ‘obbligo a’ in base all’età. Ilprende forma, come ha spiegato il commissario Domenico Arcuri. “Stiamo disegnando undei vaccini, il primo sarà quello di Pfizer e all’arriveranno 3,4 milioni di dosi nella seconda parte di gennaio, che serviranno a vaccinare 1,7 milioni dini perché a ogni persona dovranno essere somministrate due dosi”, ha detto. Il prodotto Pfizer richiede condizioni particolari per la conservazione, con temperature di circa -70/-80 gradi. I frigoriferi “ci sono”, ha detto Arcuri. “Martedì scorso abbiamo inviatoRegioni una lettera in cui chiediamo di indicarci entro domani i luoghi di destinazione, dove si ritiene più proficuo far arrivare i vaccini. La ...

