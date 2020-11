Pfizer ha richiesto l’autorizzazione | entro metà dicembre le prime vaccinazioni

Leggi su viagginews

(Di sabato 21 novembre 2020) Lahaper utilizzo d’emergenza del proprio vaccino alla Food and Drug Administration, serviranno tre settimane per le valutazioni. Questa settimana è iniziata con buone notizie sui candidati vaccini anti covid. Lunedì, infatti, l’azienda farmaceutica Moderna ha dichiarato che il loro vaccino è efficace al 94,5% ed è pronto per la fase L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com