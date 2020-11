Pfizer ha chiesto l'autorizzazione d'emergenza al vaccino in Usa (Di venerdì 20 novembre 2020) Pfizer ha chiesto oggi all’ente per il farmaco statunitense di consentire l’uso di emergenza del suo vaccino COVID-19, avviando un processo che potrebbe portare i primi esiti già dal prossimo mese. Questa decisione arriva giorni dopo che Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno annunciato che il vaccino predisposto contro il coronavirus sembra efficace al 95%. Risultati che sono stati rilevati uno studio ampio che non è ancora terminato. Nelle prossime settimane, la Food and Drug Administration ei suoi consulenti scientifici dovranno decidere se ci sono davvero prove sufficienti per consentire le vaccinazioni di emergenza. In tal caso, le prime scorte razionate. Secondo gli esperti potrebbe essercene abbastanza per tutti in Usa in primavera. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020)haoggi all’ente per il farmaco statunitense di consentire l’uso didel suoCOVID-19, avviando un processo che potrebbe portare i primi esiti già dal prossimo mese. Questa decisione arriva giorni dopo chee il suo partner tedesco BioNTech hanno annunciato che ilpredisposto contro il coronavirus sembra efficace al 95%. Risultati che sono stati rilevati uno studio ampio che non è ancora terminato. Nelle prossime settimane, la Food and Drug Administration ei suoi consulenti scientifici dovranno decidere se ci sono davvero prove sufficienti per consentire le vaccinazioni di. In tal caso, le prime scorte razionate. Secondo gli esperti potrebbe essercene abbastanza per tutti in Usa in primavera.

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccino Covid, la Pfizer ha chiesto l'autorizzazione per metterlo sul mercato - PasqualeCacace5 : RT @ilmessaggeroit: Vaccino Covid, la Pfizer ha chiesto l'autorizzazione per metterlo sul mercato - ilmessaggeroit : Vaccino Covid, la Pfizer ha chiesto l'autorizzazione per metterlo sul mercato - RadioLuiss : ?? La #Pfizer ha chiesto all'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, la FDA, di consentire l'uso di emergenz… - Pimander1 : @iscele1965 @La_manina__ @Lapomacho Mah...leggendo come è calcolata l'efficacia, vaccinarsi significa che il 10% de… -