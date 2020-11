Pezzella: “Prandelli ha portato entusiasmo. Conosce le esigenze della piazza” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato ai canali ufficiali della Viola dell’arrivo di Cesare Prandelli in panchina al posto di Iachini. Queste le sue impressioni sull’ex CT della Nazionale: “Il mister ha portato tanto entusiasmo, Conosce molto bene la città, il club e quello che i tifosi Viola vogliono dalla squadra. Conosce tutte le esigenze e può fare solo bene. E’ un allenatore esperto, si vede che è innamorato della Fiorentina e siamo tutti tutti pronti a dare il massimo. Prova a trasmettere negli allenamenti e in ogni momento disponibile l’importanza della maglia che indossiamo, soprattutto ai nuovi e ai più giovani e ci fa capire tutto quello che vuole mettere in campo. I tempi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Il capitanoFiorentina, German, ha parlato ai canali ufficialiViola dell’arrivo di Cesare Prandelli in panchina al posto di Iachini. Queste le sue impressioni sull’ex CTNazionale: “Il mister hatantomolto bene la città, il club e quello che i tifosi Viola vogliono dalla squadra.tutte lee può fare solo bene. E’ un allenatore esperto, si vede che è innamoratoFiorentina e siamo tutti tutti pronti a dare il massimo. Prova a trasmettere negli allenamenti e in ogni momento disponibile l’importanzamaglia che indossiamo, soprattutto ai nuovi e ai più giovani e ci fa capire tutto quello che vuole mettere in campo. I tempi ...

