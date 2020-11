Pescatori abbandonati in Libia: il giallo della responsabilità politica (Di venerdì 20 novembre 2020) «La Marina militare non chiede sempre l'autorizzazione, ma di fronte a una situazione come quella dei Pescatori deve esserci stata sicuramente una decisone politica» rivela a Panorama una fonte governativa, che conosce il caso dei due pescherecci con 18 marittimi di Mazara del Vallo fermati il primo settembre davanti alla Libia e detenuti a Bengasi. La Marina si è assunta tutta la responsabilità del mancato, anche se possibile, intervento per evitare il sequestro in mezzo al mare da parte di una piccola motovedetta del generale Khalifa Haftar con soli quattro uomini a bordo e armi leggere. «La decisione politica spetta al ministro della Difesa» spiega la fonte, ma secondo lo stesso dicastero, Lorenzo Guerini, è stato informato alle 8 del mattino dopo, 2 settembre, quando i ... Leggi su panorama (Di venerdì 20 novembre 2020) «La Marina militare non chiede sempre l'autorizzazione, ma di fronte a una situazione come quella deideve esserci stata sicuramente una decisone» rivela a Panorama una fonte governativa, che conosce il caso dei due pescherecci con 18 marittimi di Mazara del Vallo fermati il primo settembre davanti allae detenuti a Bengasi. La Marina si è assunta tutta ladel mancato, anche se possibile, intervento per evitare il sequestro in mezzo al mare da parte di una piccola motovedetta del generale Khalifa Haftar con soli quattro uomini a bordo e armi leggere. «La decisionespetta al ministroDifesa» spiega la fonte, ma secondo lo stesso dicastero, Lorenzo Guerini, è stato informato alle 8 del mattino dopo, 2 settembre, quando i ...

