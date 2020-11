Perugia in lutto, è morto il dottor Stefano Brando: il ricordo dell'Inviato Cittadino (Di sabato 21 novembre 2020) Perugia in lutto, è morto monsignor Francesco Spingola. Il ricordo dell'Inviato Cittadino 5 novembre 2020 Perugia in lutto, è morto Enrico Orsini Federici. Il ricordo dell'Inviato Cittadino 1 novembre ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 21 novembre 2020)in, èmonsignor Francesco Spingola. Il5 novembre 2020in, èEnrico Orsini Federici. Il1 novembre ...

CarloCagini : - PerugiaToday : Comune di Perugia in lutto per la scomparsa del geometra Enrico Liviabella - vivereperugia : Un altro lutto per la diocesi di Perugia: é morto Don Leonello Birettoni - umbriaOn : #Covid, #diocesi di #Perugia in #lutto: si è spento don Leonello #Birettoni -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia lutto Perugia in lutto, è morto il dottor Stefano Brando: il ricordo dell'Inviato Cittadino PerugiaToday Riccardo Gaucci a Santo Domingo sulla tomba del padre Luciano dopo anni di rapporti chiusi

di Mario MarianoLo aveva promesso a se stesso nei giorni del lutto e del dolore: una preghiera, un mazzo di fiori e la maglia del Perugia da portare sulla tomba del cimitero di Santiago, nella Repubbl ...

Se ne va anche Franco Colaiacovo

E’ scomparso nelle prime ore di ieri mattina all’età di 81 anni l’imprenditore Franco Colaiacovo; il decesso è avvenuto al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stato ricoverato da qualc ...

di Mario MarianoLo aveva promesso a se stesso nei giorni del lutto e del dolore: una preghiera, un mazzo di fiori e la maglia del Perugia da portare sulla tomba del cimitero di Santiago, nella Repubbl ...E’ scomparso nelle prime ore di ieri mattina all’età di 81 anni l’imprenditore Franco Colaiacovo; il decesso è avvenuto al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era stato ricoverato da qualc ...