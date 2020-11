Perugia: Cardinale Bassetti, dimesso dall’ospedale, ringrazia il personale (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro in un messaggio sul sito della Conferenza episcopale italiana ringrazia l'Ospedale di Perugia. Il porporato, positivo al Covid, sarà trasferito al policlinico Gemelli di Roma Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 novembre 2020) IlGualtiero, presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro in un messaggio sul sito della Conferenza episcopale italianal'Ospedale di. Il porporato, positivo al Covid, sarà trasferito al policlinico Gemelli di Roma

giampodda : RT @Rvaticanaitalia: 'Ho potuto toccare con mano l'umanità, la competenza, la cura poste ogni giorno in essere, con instancabile sollecitud… - tommaso_paparo : RT @fam_cristiana: Il cardinale Gualtiero #Bassetti è stato dimesso dall’ospedale di Perugia dove era ricoverato per #COVID. Trascorrerà u… - A_De_Carolis : RT @Rvaticanaitalia: 'Ho potuto toccare con mano l'umanità, la competenza, la cura poste ogni giorno in essere, con instancabile sollecitud… - MarinettiAntMax : RT @Rvaticanaitalia: 'Ho potuto toccare con mano l'umanità, la competenza, la cura poste ogni giorno in essere, con instancabile sollecitud… - mariaquigdp : RT @fam_cristiana: Il cardinale Gualtiero #Bassetti è stato dimesso dall’ospedale di Perugia dove era ricoverato per #COVID. Trascorrerà u… -