Perchè Sfera Ebbasta è “Famoso” e tu no?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Se volete leggere questo articolo, per favore, non siate prevenuti. Altrimenti la nostra redazione saprà sicuramente soddisfarvi con interessantissimi articoli riguardanti il gossip che, a quanto pare, in Italia registra grandi numeri.è famoso e tu no? La domanda sembrerebbe impertinente e scontata. Il successo, il denaro, molto denaro, la popolarità, i feat con i più influenti trapper nazionali e internazionali, i tatuaggi in faccia, le tipe, il makatussin, il fumo e la roba… Per un momento lasciate perdere tutto questo. Quasi tre anni dopo l’ultimo disco, torna il re della trap italiana con un nuovo lavoro che esce oggi 20 novembre, anticipato dall’omonimo film su Amazon.è è il titolo del disco prodotto da Island Records.è il nuovo album di ...