"Perché questo scambio s'ha da fare". Eriksen, è già finita con l'Inter: grandi manovre col Psg (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, analizza il caso Eriksen e le prossime mosse di mercato nerazzurre. Lo scambio con il Psg per Leandro Paredes potrebbe prendere forma già a gennaio. I contatti tra Inter e Paris Saint-Germain infatti negli ultimi giorni si sono intensificati, i due club hanno sfruttato la pausa per le nazionali per confrontarsi in vista del mercato di gennaio. Eriksen per Conte non è indispensabile, la società ha investito 20 milioni di euro per strapparlo in anticipo di sei mesi al Tottenham. Al Paris Saint-Germain Interessa un giocatore come il danese e per non spendere soldi metterebbe sul piatto Leandro Paredes, una seconda scelta per Tuchel. L'argentino ex Roma e Zenit San Pietroburgo, in scadenza nel 2023, vuole cambiare aria e guarda con fiducia al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, analizza il casoe le prossime mosse di mercato nerazzurre. Locon il Psg per Leandro Paredes potrebbe prendere forma già a gennaio. I contatti trae Paris Saint-Germain infatti negli ultimi giorni si sono intensificati, i due club hanno sfruttato la pausa per le nazionali per confrontarsi in vista del mercato di gennaio.per Conte non è indispensabile, la società ha investito 20 milioni di euro per strapparlo in anticipo di sei mesi al Tottenham. Al Paris Saint-Germainessa un giocatore come il danese e per non spendere soldi metterebbe sul piatto Leandro Paredes, una seconda scelta per Tuchel. L'argentino ex Roma e Zenit San Pietroburgo, in scadenza nel 2023, vuole cambiare aria e guarda con fiducia al ...

