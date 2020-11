Per Morra la ‘Calabria è irrecuperabile senza uno Stato consapevole’. Giusto ma oggi lo Stato è lui (Di venerdì 20 novembre 2020) Nicola Morra non si dimette. E io lo difendo, perché dovrebbe? Su una cosa ha senz’altro ragione: gli italiani, come i calabresi, hanno fatto le loro scelte e adesso, sia gli italiani che i calabresi, si devono beccare la classe politica che hanno scelto. Incluso il presidente della Commissione antimafia che, come forte azione di contrasto alla ‘ndrangheta, sceglie la via dell’attacco diretto, dell’offesa e addirittura dell’abbandono (“nessuno ti deve aiutare”) rivolto a tutti i calabresi. Nessuno escluso. Da più parti, anche dalla trincea pentastellata, si evidenzia il cattivo gusto di aver tirato in ballo la presidente eletta della Regione Calabria che è da poco scomparsa, ma dalle parole del presidente della Commissione antimafia emerge anche l’atteggiamento che da sempre la politica ha assunto nei confronti di questa terra: la lontananza, il distacco, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Nicolanon si dimette. E io lo difendo, perché dovrebbe? Su una cosa ha senz’altro ragione: gli italiani, come i calabresi, hanno fatto le loro scelte e adesso, sia gli italiani che i calabresi, si devono beccare la classe politica che hanno scelto. Incluso il presidente della Commissione antimafia che, come forte azione di contrasto alla ‘ndrangheta, sceglie la via dell’attacco diretto, dell’offesa e addirittura dell’abbandono (“nessuno ti deve aiutare”) rivolto a tutti i calabresi. Nessuno escluso. Da più parti, anche dalla trincea pentastellata, si evidenzia il cattivo gusto di aver tirato in ballo la presidente eletta della Regione Calabria che è da poco scomparsa, ma dalle parole del presidente della Commissione antimafia emerge anche l’atteggiamento che da sempre la politica ha assunto nei confronti di questa terra: la lontananza, il distacco, il ...

davidefaraone : Il rispetto per chi non c’è più distingue gli uomini dalle bestie. Le parole di Morra sulla compianta Jole Santelli… - lucianonobili : Le parole di Nicola Morra sulla compianta Jole #Santelli non sono “politicamente scorrette”, ma sono miserabili. In… - gennaromigliore : Le parole del senatore #Morra offendono i malati oncologici, la Calabria, i calabresi e la memoria di Jole Santeli.… - martagalata : RT @salvosottile: Inquietanti e fuori luogo le parole di #Morra. Irrispettose verso chi ha una malattia prima che per i calabresi dipinti… - MassiCarli : RT @GuidoCrosetto: Morra dice che ogni nazione ha la classe politica che si merita. Morra è stato eletto pur essendo sconosciuto ai più, co… -

