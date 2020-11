Per l'Iss si allontana la probabilità di saturazione degli ospedali (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - "La probabilità di saturazione dei posti letto, anche quelli attivabili, a 30 giorni, si è un po' allontanata. Cio' vale sia per l'area medica che per le terapie intensive". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale. Siamo in plateau, ma teniamo duro con le regole "Siamo in una fase di plateau, auspichiamo che tenendo duro e rispettando le misure possiamo tornare a un livello accettabile, per convivere con il virus", ha detto Brusaferro secondo cui "non basta l'Rt inferiore a 1, serve un'incidenza compatibile alla possibilità di riportarci alla capacità sistematica di tracciamento. E inoltre la possibilità di non dilazionare le risposte sanitarie per patologie non Covid. Questo insieme di elementi deve aiutarci a creare le condizioni per ... Leggi su agi (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - "La probabilità didei posti letto, anche quelli attivabili, a 30 giorni, si è un po'ta. Cio' vale sia per l'area medica che per le terapie intensive". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale. Siamo in plateau, ma teniamo duro con le regole "Siamo in una fase di plateau, auspichiamo che tenendo duro e rispettando le misure possiamo tornare a un livello accettabile, per convivere con il virus", ha detto Brusaferro secondo cui "non basta l'Rt inferiore a 1, serve un'incidenza compatibile alla possibilità di riportarci alla capacità sistematica di tracciamento. E inoltre la possibilità di non dilazionare le risposte sanitarie per patologie non Covid. Questo insieme di elementi deve aiutarci a creare le condizioni per ...

