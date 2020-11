Pensioni dicembre: pagamenti al via da mercoledì 25 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) Anche per la mensilità di dicembre il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e scaglionato su più giorni. La misura viene adottata da tempo per permettere ai titolari delle prestazioni di recarsi presso gli sportelli in piena sicurezza data l’emergenza covid. Il pagamento avverrà in base al cognome da mercoledì 25 novembre, con le lettere A e B. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 novembre 2020) Anche per la mensilità diil pagamento presso gli sportelli postali dei trattamentistici, degli assegni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e scaglionato su più giorni. La misura viene adottata da tempo per permettere ai titolari delle prestazioni di recarsi presso gli sportelli in piena sicurezza data l’emergenza covid. Il pagamento avverrà in base al cognome da25, con le lettere A e B.

verbanonews : New post: Il calendario per il pagamento delle pensioni in posta a dicembre - varesenews : Il calendario per il pagamento delle le pensioni in posta a dicembre - tusciaweb : Coronavirus, anticipo pagamento pensioni dicembre Viterbo - Anticipo del pagamento delle pensioni per il mese di d… - Quot_Molise : Anticipo del pagamento delle pensioni per il mese di dicembre 2020 | - romatoday : La pensione arriva in anticipo a dicembre: tutte le date dei pagamenti -