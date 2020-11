Patente Covid, ecco cosa significa (Di venerdì 20 novembre 2020) Le regioni si stanno preparando ad accogliere il vaccino contro il Covid. Il commissario Arcuri afferma che “la quantità di vaccini sarà crescente nel tempo, avremo progressivamente ogni mese sempre più dosi rispetto ai 3,4 milioni di gennaio. Entro qualche mese potremo arrivare nel 2021 alla cosiddetta somministrazione su larga scala”. Patente Covid, cosa si intende? Non ci sarà alcun tipo di obbligo ad effettuare il vaccino, ma Arcuri prospetta la necessità di una Patente per tutti i vaccinati: “stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di gestire la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto, per seguire la tracciabilità dei beni sul territorio. Sarà il ministero della Salute a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Le regioni si stanno preparando ad accogliere il vaccino contro il. Il commissario Arcuri afferma che “la quantità di vaccini sarà crescente nel tempo, avremo progressivamente ogni mese sempre più dosi rispetto ai 3,4 milioni di gennaio. Entro qualche mese potremo arrivare nel 2021 alla cosiddetta somministrazione su larga scala”.si intende? Non ci sarà alcun tipo di obbligo ad effettuare il vaccino, ma Arcuri prospetta la necessità di unaper tutti i vaccinati: “stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di gestire la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto, per seguire la tracciabilità dei beni sul territorio. Sarà il ministero della Salute a ...

Entro qualche mese potremo arrivare nel 2021 alla cosiddetta somministrazione su larga scala”. Patente Covid, cosa si intende? Non ci sarà alcun tipo di obbligo ad effettuare il vaccino, ma Arcuri ...

Pandemia e dipendenze: i numeri del Sert della Asl 4

Poi c’è la solitudine, l’abuso di internet ma, rovescio della medaglia inaspettato, anche un maggiore rispetto delle regole anti Covid. E’ un quadro potente ... certificazioni medico legali per ritiro ...

