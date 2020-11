Pasta fredda con tonno e verdure

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 20 novembre 2020) La è un primo perfetto per questi giorni di caldo. Un primo comodo e veloce da preparare perché utile sia per un pranzo al sacco che per un pasto rapido in casa. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 280 g dicorta 150 g di1 zucchina grande 4-5 pomodorini 1/3 di peperone 100 g di fior di latte 15 olive verdi 2 spicchi d’aglio 2-3 foglie di basilico fresco Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo Per preparare la iniziamo portando sul fuoco una pentola piena d’acqua e attendendo che l’acqua arrivi ad ebollizione. Nel frattempo lavate le zucchine ed i peperoni e tagliateli a pezzetti piccoli. Continuate la preparazione della quindi prendete una padella, aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchio di aglio. Lasciate rosolare fino a quando l’aglio non sarà ...