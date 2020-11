Pasta con tonno e broccoli

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 20 novembre 2020) La è un’alternativa alla ricetta tradizionale, molto leggera, saporita e gustosa. Una ricetta facile e molto veloce da preparare, utile per tutti i giorni o per pranzi e cene con amici e parenti. Vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di400 g di200 g diin scatola o vasetto 1 dado vegetale 3 spicchi d’aglio 10 capperi sotto sale 3-4 acciughe sott’olio Olio evo q.b. Peperoncino piccante (facoltativo) Iniziamo la preparazione dellaconpulendo il broccolo: tagliate il gambo, staccate le cime e poi sciacquatelo sotto l’acqua fredda. Se lo gradite potete mettere il broccolo in acqua fredda e lasciarlo in ammollo per una decina di minuti con un cucchiaio di bicarbonato. Poi ...