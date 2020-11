Partite IVA, contributi a fondo perduto in zona rossa: tutti i requisiti (Di venerdì 20 novembre 2020) Partite Iva, in arrivo gli aiuti dello Stato a sostegno dei lavoratori in zona rossa Dopo la chiusura di molte attività commerciali disposta dal DPCM in vigore dallo scorso 6 novembre, il governo si organizza per garantire il giusto supporto alle Partite Iva, soprattutto nelle zone rosse, maggiormente colpite alla crisi economica inasprita dalla pandemia. Si tratta di contributi a fondo perduto, bonus e indennità una tantum, che però dovranno essere prima sottoposti alle giunte regionali per l’approvazione definitiva. E’ ovvio che l’occhio dello stato si concentri in questo momento sulle aree del Paese che pagano duramente lo scotto di quello che è quasi un nuovo lockdown. Stiamo parlando di Campania, Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana. Andiamo a ... Leggi su notizieora (Di venerdì 20 novembre 2020)Iva, in arrivo gli aiuti dello Stato a sostegno dei lavoratori inDopo la chiusura di molte attività commerciali disposta dal DPCM in vigore dallo scorso 6 novembre, il governo si organizza per garantire il giusto supporto alleIva, soprattutto nelle zone rosse, maggiormente colpite alla crisi economica inasprita dalla pandemia. Si tratta di, bonus e indennità una tantum, che però dovranno essere prima sottoposti alle giunte regionali per l’approvazione definitiva. E’ ovvio che l’occhio dello stato si concentri in questo momento sulle aree del Paese che pagano duramente lo scotto di quello che è quasi un nuovo lockdown. Stiamo parlando di Campania, Calabria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana. Andiamo a ...

