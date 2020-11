Parrucchieri in zona rossa: come giustificare lo spostamento e compilare l’autocertificazione (Di venerdì 20 novembre 2020) Parrucchieri in zona rossa: scopriamo insieme come giustificare lo spostamento e soprattutto come compilare l’autocertificazione Tanta è la confusione stavolta con il nuovo lockdown. Tanti sono infatti gli esercizi commerciali ancora aperti in cui è possibile recarsi e fare acquisti. Nonostante molte in Italia siano le zone rosse, ci sono esercizio commerciali aperti, in cui è possibile recarsi, come i Parrucchieri e i barbieri. Una situazione strana, di cui però possiamo essere felici. Durante il primo lockdown erano stati milioni gli uomini e le donne che si erano dovuti arrangiare da se. come compilare l’autocertificazione per ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 20 novembre 2020)in: scopriamo insiemeloe soprattuttoTanta è la confusione stavolta con il nuovo lockdown. Tanti sono infatti gli esercizi commerciali ancora aperti in cui è possibile recarsi e fare acquisti. Nonostante molte in Italia siano le zone rosse, ci sono esercizio commerciali aperti, in cui è possibile recarsi,e i barbieri. Una situazione strana, di cui però possiamo essere felici. Durante il primo lockdown erano stati milioni gli uomini e le donne che si erano dovuti arrangiare da se.per ...

QCanavese : COVID ZONA ROSSA - Ora è possibile spostarsi dal proprio Comune di residenza per andare nei saloni di parrucchieri… - tvoggi : PARRUCCHIERI APERTI… MA SOLO PER LA “ZONA BIANCA” GUARDA IL VIDEO - tvoggi : PARRUCCHIERI APERTI… MA SOLO PER LA “ZONA BIANCA” Aperti in zona rossa, ma i clienti si muovono solo se compare la… - vipera66 : Ho il cane che puzza e strascica il pelo per terra #Conte !!!! (Ps:perché cazzo sono chiusi i parrucchieri per cani in zona rossa?) - citynowit : Arcangelo Mirisciotti racconta il dramma dei saloni parrucchieri e gli agenti di commercio nella zona rossa -