Parma, medico visita senza mascherina: multato dal Nas (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo studio era privo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani e dell’idonea cartellonistica per i corretti comportamenti da adottare Leggi su repubblica (Di venerdì 20 novembre 2020) Lo studio era privo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani e dell’idonea cartellonistica per i corretti comportamenti da adottare

cronaca_news : Parma, medico visita senza mascherina: multato dal Nas - IGTaroCeno : #SPUNTIDIFANTASIA! ricordiamo il numero ASL di Parma: Per qualsiasi dubbio non recarti dal medico, neanche all’assi… - felixpierp : RT @Anpasnazionale: ??'Sono un medico italiano, e un volontario italiano. Volontario per la pubblica assistenza di Parma' #Anpas - Anpasnazionale : ??'Sono un medico italiano, e un volontario italiano. Volontario per la pubblica assistenza di Parma' #Anpas - Frannina : @Millazena No, medico di base ha detto che non è disponibile e incrociamo le dita per questa settimana. Parma, io a… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma medico Parma, medico visita senza mascherina: multato dal Nas La Repubblica Covid: senza mascherina riceveva pazienti, medico multato

Protagonista un medico di medicina generale di 46 anni di Parma. A scoprire tutto questo sono stati i Carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità e della compagnia della città emiliana che ...

Parma, medico visita senza mascherina: multato dal Nas

Lo studio era privo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani e dell’idonea cartellonistica per i corretti comportamenti da adottare ...

Protagonista un medico di medicina generale di 46 anni di Parma. A scoprire tutto questo sono stati i Carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità e della compagnia della città emiliana che ...Lo studio era privo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani e dell’idonea cartellonistica per i corretti comportamenti da adottare ...