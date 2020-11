Parigi potrebbe vaccinare 30-40% cittadini da gennaio (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - Parigi, 20 NOV - Il comune di Parigi potrebbe vaccinare circa "30-40%" dei cittadini a partire da "inizio gennaio", con priorità "agli over65 e ai più vulnerabili": è quanto annunciato oggi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) -, 20 NOV - Il comune dicirca "30-40%" deia partire da "inizio", con priorità "agli over65 e ai più vulnerabili": è quanto annunciato oggi ...

Sincera23863322 : @pierpi13 Bottura poi lo si potrebbe prendere come esempio per l’impegno solidale, vedi il Refettorio di parigi, un… - paolofaeti : Se siete per principio dei 'laudatores temporis acti' e/o dei cultori dello 'Stavamo meglio quando stavamo peggio!'… - EVPHORI4 : Parigi potrebbe benissimo essere la mia città preferita dopo Milano - dasnake : Breve storia (positiva, ma negativa) accaduta ieri a Parigi. Persona con lavoro essenziale a contatto con persone p… - BCoradduzza : @sarabanda_ Potrebbe chiedere di fare il commissario a Parigi . -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi potrebbe Parigi potrebbe vaccinare 30-40% cittadini da gennaio - Ultima Ora Agenzia ANSA Parigi potrebbe vaccinare 30-40% cittadini da gennaio

(ANSA) - PARIGI, 20 NOV - Il comune di Parigi potrebbe vaccinare circa "30-40%" dei cittadini a partire da "inizio gennaio", con priorità "agli over65 e ai più vulnerabili": è quanto annunciato oggi ...

Natale in anticipo. Strenne editoriali a suon di romanzi

Dal gigante Michel Houellebecq all'esordiente Gabriele Sassone: 8 strenne in forma di libro da regalare a Natale ...

(ANSA) - PARIGI, 20 NOV - Il comune di Parigi potrebbe vaccinare circa "30-40%" dei cittadini a partire da "inizio gennaio", con priorità "agli over65 e ai più vulnerabili": è quanto annunciato oggi ...Dal gigante Michel Houellebecq all'esordiente Gabriele Sassone: 8 strenne in forma di libro da regalare a Natale ...