Papà senza mascherina accompagna il figlio a scuola: “Non la metto né oggi, né domani”. 400 euro di multa (Di venerdì 20 novembre 2020) 400 euro di multa per non aver indossato la mascherina. Un Papà, mentre accompagna il figlio a scuola, è stato fermato dagli agenti perché non indossava il dispositivo di protezione individuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) 400diper non aver indossato la. Un, mentreil, è stato fermato dagli agenti perché non indossava il dispositivo di protezione individuale. L'articolo .

borghi_claudio : @PiranSim @natolibero68 Certo, ma nell'attesa che lo faccia penso che sia un'iniziativa di alto valore. Mi ha colpi… - PapaParole : Il bene,se non si investe, si perde. Quanta gente passa la vita solo ad accumulare,pensando a stare bene più che a… - PieAngelajrfake : @bloomreal1 io non posso aiutarti ahah perchè sono solo come un cane e senza famiglia... anzi posso chiedere a mio… - Ettacittadinaeu : @Misurelli77 @enrico_farda Mah..per me paura di indagini senza più immunità...con tutto il rispetto per papà - OpheliaNym : @Pontifex_it Il Papa ha il covid: delira senza dubbio!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Papà senza Nuove nascite, lampi di gioia nell’era Covid: «E ora i papà in sala parto» Corriere della Sera