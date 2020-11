Papa Francesco: il Vaticano chiede spiegazioni a Instagram per il like alla modella sexy (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo il like partito dall'account di Papa Francesco alla foto dellla modella sexy su Instagram il Vaticano ha chiesto spiegazioni al social network. Il Vaticano chiede spiegazioni a Instagram per il like dall'account ufficiale di Papa Francesco alla foto sexy della modella brasiliana Natalia Garibotto. La Santa Sede non esclude che si sia trattato di un episodio di pirateria. Alcuni giorni fa la modella brasiliana Natalia Garibotto ha avuto l'onore di ricevere il like su Instagram da parte di Papa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo ilpartito dall'account difoto delllasuilha chiestoal social network. Ilper ildall'account ufficiale difotodellabrasiliana Natalia Garibotto. La Santa Sede non esclude che si sia trattato di un episodio di pirateria. Alcuni giorni fa labrasiliana Natalia Garibotto ha avuto l'onore di ricevere ilsuda parte di...

