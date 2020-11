Papa Francesco e il like alla modella brasiliana: il Vaticano chiede spiegazioni ad Instagram (Di sabato 21 novembre 2020) Continua ad impazzare sul web la questione relativa al like del profilo Instagram di Papa Francesco verso la prosperosa modella brasiliana Natalia Garibotto. Commentando la vicenda al Guardian, un portavoce della Santa Sede avrebbe quindi affermato che il Vaticano sta chiedendo informazioni e spiegazioni ad Instagram, per chiarire come sia potuto accadere il “misfatto”. A chiarire intanto come avviene la gestione dei social di Papa Francesco è Robert Mickens, editore inglese del quotidiano cattolico La Croix: “Il Papa non è Trump, non sta seduto a giornate a twittare. C’è un team che si occupa della gestione, molto raramente il Pontefice chiede di ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Continua ad impazzare sul web la questione relativa aldel profilodiverso la prosperosaNatalia Garibotto. Commentando la vicenda al Guardian, un portavoce della Santa Sede avrebbe quindi affermato che ilstando informazioni ead, per chiarire come sia potuto accadere il “misfatto”. A chiarire intanto come avviene la gestione dei social diè Robert Mickens, editore inglese del quotidiano cattolico La Croix: “Ilnon è Trump, non sta seduto a giornate a twittare. C’è un team che si occupa della gestione, molto raramente il Ponteficedi ...

