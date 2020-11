Papa Francesco e il “like” alla foto della modella. Il Vaticano chiede chiarimenti a Instagram (Di venerdì 20 novembre 2020) È partita l’indagine: la Santa Sede si è rivolta a Instagram per ottenere chiarimenti dopo il like dell’account di Papa Francesco alla foto di Natalia Garibotto. Nella foto la modella brasiliana ha un look da sexy-alunna in lingerie. La donna aveva postato sul social la foto che la ritraeva di tre quarti con una minigonna. Pochi giorni fa qualcuno ha usato l’account ufficiale del Pontefice, “franciscus”, per commentare la foto con un “like” di apprezzamento. Il like dell’account del Papa Non è chiaro quando la foto abbia ricevuto l’approvazione dall’account verificato del Papa. Ma il “mi piace” era ancora visibile il 13 novembre, prima di essere ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) È partita l’indagine: la Santa Sede si è rivolta aper otteneredopo il like dell’account didi Natalia Garibotto. Nellala mobrasiliana ha un look da sexy-alunna in lingerie. La donna aveva postato sul social lache la ritraeva di tre quarti con una minigonna. Pochi giorni fa qualcuno ha usato l’account ufficiale del Pontefice, “franciscus”, per commentare lacon undi apprezzamento. Il like dell’account delNon è chiaro quando laabbia ricevuto l’approvazione dall’account verificato del. Ma il “mi piace” era ancora visibile il 13 novembre, prima di essere ...

vaticannews_it : #19novembre #FrancescoEconomy Al via oggi ad Assisi in modalità on-line (14.00 - 18.00 ca) “The Economy of Francesc… - vaticannews_it : #20novembre #PapaFrancesco 'Davanti al virus il mondo rifiuta il dialogo, aiutate tutti ad 'aprire la porta del cuo… - Pontifex_it : Tendi la mano a chi ha bisogno, anziché pretendere quello che ti manca: così moltiplicherai i talenti che hai ricev… - imusumarra : RT @acistampa: Nuove vocazioni, lo stato della comunità armena cattolica di Istanbul, la guerra nel #NagornoKarabagh e la causa di beatific… - fmascheroni57 : RT @PapaParole: Il bene,se non si investe, si perde. Quanta gente passa la vita solo ad accumulare,pensando a stare bene più che a fare del… -