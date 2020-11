Papa Francesco, cuoricino su Instagram a una modella brasiliana: il Vaticano indaga (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Bufera su Papa Francesco per un like su Instagram alla 27enne modella brasiliana Natalia Garibotto. Il cuoricino del pontefice è comparso oltretutto su una foto in cui l’influencer è vestita in modo decisamente provocante e a maggior ragione in Vaticano è subito sorto un caso. L’immagine è stata pubblicata dalla Garibotto il 6 ottobre scorso e ritrae la modella con una minigonna da sexy-studentessa che nasconde davvero poco. View this post on Instagram A post shared by Natalia Garibotto (@nataagataa) Chi ha messo il cuoricino? Ma davvero il Papa ha osato così tanto? Improbabile, è senz’altro più verosimile uno scivolone del suo social media ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Bufera super un like sualla 27enneNatalia Garibotto. Ildel pontefice è comparso oltretutto su una foto in cui l’influencer è vestita in modo decisamente provocante e a maggior ragione inè subito sorto un caso. L’immagine è stata pubblicata dalla Garibotto il 6 ottobre scorso e ritrae lacon una minigonna da sexy-studentessa che nasconde davvero poco. View this post onA post shared by Natalia Garibotto (@nataagataa) Chi ha messo il? Ma davvero ilha osato così tanto? Improbabile, è senz’altro più verosimile uno scivolone del suo social media ...

