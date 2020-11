Paola Perego, dopo il contagio torna in TV (Di venerdì 20 novembre 2020) dopo tanta paura sono tornata alla vita. E adesso ho ancora più voglia di ritornare anche in televisione». Paola Perego pronuncia queste parole con un filo di voce. È ancora debole. Affaticata. Non può fare grossi sforzi. Però il peggio, per fortuna, è passato: sta meglio, sta guarendo. Si sta lasciando alle spalle, a poco a poco, quell’incubo che ha stravolto la sua vita: il Coronavirus. Un incubo che l’ha colpita proprio quando stava per ritornare in televisione, dopo oltre un anno di assenza, con un programma tutto nuovo: Il filo rosso. Era già tutto pronto, deciso, fissato. Poi Paola ha fatto un tampone di controllo, uno di quelli che chi lavora in televisione deve eseguire regolarmente, e le è crollato il mondo addosso: perché ha scoperto di ... Leggi su aciclico (Di venerdì 20 novembre 2020)tanta paura sonota alla vita. E adesso ho ancora più voglia di rire anche in televisione».pronuncia queste parole con un filo di voce. È ancora debole. Affaticata. Non può fare grossi sforzi. Però il peggio, per fortuna, è passato: sta meglio, sta guarendo. Si sta lasciando alle spalle, a poco a poco, quell’incubo che ha stravolto la sua vita: il Coronavirus. Un incubo che l’ha colpita proprio quando stava per rire in televisione,oltre un anno di assenza, con un programma tutto nuovo: Il filo rosso. Era già tutto pronto, deciso, fissato. Poiha fatto un tampone di controllo, uno di quelli che chi lavora in televisione deve eseguire regolarmente, e le è crollato il mondo addosso: perché ha scoperto di ...

