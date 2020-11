Paola Caruso choc sulla mamma biologica mi ha cercato perché aveva bisogno di soldi (Di venerdì 20 novembre 2020) Paola Caruso è tornata a parlare della sua famiglia d’origine, nello specifico della signora Imma, la madre biologica che è riuscita a ritrovare dopo trentacinque anni grazie al programma “Live-Non è la d’Urso”. Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna” la Caruso ha puntualizzato che la sua unica madre è Wanda, la donna che l’ha cresciuta insieme al padre adottivo Michele, scomparso qualche anno fa e non ha nascosto un pizzico di amarezza: “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente” “Imma? Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 20 novembre 2020)è tornata a parlare della sua famiglia d’origine, nello specifico della signora Imma, la madreche è riuscita a ritrovare dopo trentacinque anni grazie al programma “Live-Non è la d’Urso”. Durante un’intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna” laha puntualizzato che la sua unica madre è Wanda, la donna che l’ha cresciuta insieme al padre adottivo Michele, scomparso qualche anno fa e non ha nascosto un pizzico di amarezza: “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia veraè una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente” “Imma? Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la ...

