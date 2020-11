Pandemia, il quadro nei reparti di terapia intensiva: i dati regione per regione (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino relativo all’epidemia da Covid-19: la situazione nei reparti di terapia intensiva degli ospedali in Italia. Anche oggi, come dall’inizio di quella che è stata definita la seconda ondata dell’epidemia, si è registrato un incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Negli ultimi tre giorni vi è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino relativo all’epidemia da Covid-19: la situazione neididegli ospedali in Italia. Anche oggi, come dall’inizio di quella che è stata definita la seconda ondata dell’epidemia, si è registrato un incremento dei pazienti ricoverati in. Negli ultimi tre giorni vi è L'articolo proviene da YesLife.it.

ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Regione #Lazio ricorre al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio che 'non tiene conto di un quadro d… - RobbinWords : @foxycrawley @Danilo_Bracco @AndreaZalone Allora fammi un quadro di quello che sarebbe la tua soluzione ricordando… - CsvCuneo : RT @CSettore: #volontariato e #pandemia: come orientarsi tra le diverse fonti normative e capire se e come svolgere la propria attività? Ec… - paologlc : RT @ItinerariL: #Turismo: sgravi contributivi per le imprese del #turismo e delle cure termali, al fine di preservare i livelli occupaziona… - WonderfoolWords : @SaraPisa87 @XMpraedicta @isabellaisola3 Tu mi parli delle tue esperienze e io ti credo, non ho nessun motivo per d… -