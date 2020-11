Palermo, Boscaglia ha una panchina che vale oro: Luperini e Silipo si candidano contro la Turris (Di venerdì 20 novembre 2020) "Palermo, c’è oro in panchina. Luperini e Silipo adesso scalpitano".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari sull'organico di Roberto Boscaglia, ormai quasi del tutto al completo dopo l'ostacolo Coronavirus e un avvio di stagione certamente tormentato. Stavolta però, il Palermo è davvero risorto, trovando una propria identità ed inserendo la giusta marcia anche e soprattutto grazie a Gregorio Luperini e Andrea Silipo, che mercoledì pomeriggio nella gara contro il Potenza hanno dato un altro volto alla squadra rosanero, "bloccata tra le strette maglie del catenaccio del Potenza, riuscendo a scardinare una difesa resa apparentemente impenetrabile dalle parate di Marcone".Luperini: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) ", c’è oro inadesso scalpitano".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari sull'organico di Roberto, ormai quasi del tutto al completo dopo l'ostacolo Coronavirus e un avvio di stagione certamente tormentato. Stavolta però, ilè davvero risorto, trovando una propria identità ed inserendo la giusta marcia anche e soprattutto grazie a Gregorioe Andrea, che mercoledì pomeriggio nella garail Potenza hanno dato un altro volto alla squadra rosanero, "bloccata tra le strette maglie del catenaccio del Potenza, riuscendo a scardinare una difesa resa apparentemente impenetrabile dalle parate di Marcone".: ...

