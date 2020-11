Ostia. ‘Me so’ arenato, fratellì…’: va in spiaggia con l’auto e s’insabbia (Di venerdì 20 novembre 2020) Una bravata che costerà probabilmente cara al giovane che questa sera è andato con la sua auto nella spiaggia di Ostia, di fronte al Lungomare Paolo Toscanelli. La vettura, infatti, non è riuscita a tornare su strada, arenandosi sulla sabbia all’altezza della spiaggia Nautico Colonna (ex Faber Beach). Non poteva mancare lo scatto che ha immortalato la scena dello sconsolato guidatore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Una bravata che costerà probabilmente cara al giovane che questa sera è andato con la sua auto nelladi, di fronte al Lungomare Paolo Toscanelli. La vettura, infatti, non è riuscita a tornare su strada, arenandosi sulla sabbia all’altezza dellaNautico Colonna (ex Faber Beach). Non poteva mancare lo scatto che ha immortalato la scena dello sconsolato guidatore. su Il Corriere della Città.

