Oscar 2020, a sorpresa la Francia candida Due del regista italiano Filippo Meneghetti al miglior film straniero (Di venerdì 20 novembre 2020) Un italiano in corsa per gli Oscar. Si chiama Filippo Meneghetti ed è il regista di Due. film che rappresenterà la Francia per la vittoria della statuetta come miglior film straniero 2021. “Si tratta di una decisione che ha sorpreso tutti, premiando un esordiente italiano contro registi d’oltralpe più celebri e blasonati, ma che d’altra parte conferma l’eccezionale riscontro internazionale ottenuto dal film”, spiegano sfregandosi le mani da Teodora, i distributori italiani del film. La “prima” del film di Meneghetti ebbe luogo nell’oramai lontano settembre 2019, poi passò dalla Festa di Roma, infine a Rotterdam a gennaio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Unin corsa per gli. Si chiamaed è ildi Due.che rappresenterà laper la vittoria della statuetta come2021. “Si tratta di una decisione che ha sorpreso tutti, premiando un esordientecontro registi d’oltralpe più celebri e blasonati, ma che d’altra parte conferma l’eccezionale riscontro internazionale ottenuto dal”, spiegano sfregandosi le mani da Teodora, i distributori italiani del. La “prima” deldiebbe luogo nell’oramai lontano settembre 2019, poi passò dalla Festa di Roma, infine a Rotterdam a gennaio ...

