Ordinanze Covid | nel Napoletano anche il ‘gratta e vinci’ diventa da asporto

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMugnano (Na) – Sale l’apprensione a Mugnano, comune del, che ad oggi conta 750 cittadini positivi al coronavirus. Il sindaco, Luigi Sarnataro, firma una nuova ordinanza per far fronte all’emergenza.ile vinci‘daal tempo del. Sarà infatti vietato “grattare i gratta e vinci all’interno delle tabaccherie”. Strettasui fumatori: vietato fumare in fila o in prossimità di altre personese all’aperto. Mentre, come per i comuni limitrofi, le scuole restano chiuse fino al 3 dicembre e la didattica continuerà a distanza. “Avremo così il tempo di sanificare gli istituti e effettuare uno screening completo di alunni, docenti e genitori” spiega il primo cittadino. Tutte le ...