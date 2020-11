Ordinanza firmata | zone rosse e arancioni per Puglia | Sicilia ed altre Regioni

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) La firma del ministro Roberto Speranza è appena arrivata: nonostante le ipotesi fatte nei giorni scorsi, la, insieme alla, resterà in zona arancione. Confermata la zona rossa, invece, per Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta. Come riportato da ‘fanpage.it‘, la nuovaentrerà in vigore da oggi 20 novembre, e resterà in auge fino al 3 dicembre, la stessa data in cui scadrà il dpcm che ha visto istituita la categorizzazione ine gialle. Per le 4sopra citate attualmente in zona rossa (Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta) non dovrebbero esserci i presupposti per una promozione in una zona di rischio meno elevato da qui al 3 dicembre. Perle cose ...