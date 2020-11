Ordinanza del ministro: la Puglia resta zona arancione In zona rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta (Di venerdì 20 novembre 2020) La Puglia confermata zona arancione. Di seguito un comunicato diffuso dal ministero della Salute: Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’Ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova Ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. L'articolo Ordinanza del ministro: la Puglia resta ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Laconfermata. Di seguito un comunicato diffuso dal ministero della Salute: Ildella Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni, Sicilia,d’. La nuovaè valida fino al 3 dicembre 2020, fermando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. L'articolodel: la...

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza del Covid-19, nuova ordinanza del Ministro Speranza: “zona rossa” in Calabria e “zona arancione” in Sicilia prorogate fino al 3 dicembre [DETTAGLI] Stretto web La Sicilia confermata zone arancione fino al tre dicembre

La Sicilia confermata zona aranciona fino al tre dicembre. Il Ministro per la Salute, Roberto Speranza, ha firmato il nuovo provvedimento sostenendo che le misure sin qui adottate "Sono l'un ...

