Orari ridotti, mensa e trasporti: il rapporto Cittadinanzattiva fotografa le rinunce delle scuole al tempo del Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) È una scuola monca quella in tempo di Covid. A dirlo è il diciottesimo rapporto sulla sicurezza a scuola presentato stamattina in conferenza online in occasione della Giornata della sicurezza. La fotografia che ne esce è quella di un servizio pubblico dove, per via della pandemia, sono stati ridotto i servizi più importanti per le famiglie: il pre e post scuola, la mensa e il trasporto scolastico. Ma a mancare sono soprattutto i docenti: lo segnala quasi una scuola su due. A presentare i dati, che parlano anche di rischio sismico e scuole nelle aree terremotate, è intervenuta la responsabile istruzione di “Cittadinanzattiva”, Adriana Bizzari alla presenza della vice ministro Anna Ascani, ma anche di Mauro Dolce, direttore generale del dipartimento della protezione civile e di Francesca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) È una scuola monca quella indi. A dirlo è il diciottesimosulla sicurezza a scuola presentato stamattina in conferenza online in occasione della Giornata della sicurezza. La fotografia che ne esce è quella di un servizio pubblico dove, per via della pandemia, sono stati ridotto i servizi più importanti per le famiglie: il pre e post scuola, lae il trasporto scolastico. Ma a mancare sono soprattutto i docenti: lo segnala quasi una scuola su due. A presentare i dati, che parlano anche di rischio sismico enelle aree terremotate, è intervenuta la responsabile istruzione di “”, Adriana Bizzari alla presenza della vice ministro Anna Ascani, ma anche di Mauro Dolce, direttore generale del dipartimento della protezione civile e di Francesca ...

